Происшествия 13 ноября 2022, 12:39 Мотоциклист сорвался со скалы в Абрау-Дюрсо Мотоциклист Блюменфельд погиб из-за падения со скалы в Абрау-Дюрсо

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Мотоциклист погиб при падении со скалы в Абрау-Дюрсо. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Погибшим оказался Михаил Блюменфельд из Новороссийска. У него остались двое детей и жена.

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Мужчина вместе с друзьями прибыл на спортивную базу «Лимачик». Рядом с обрывом он остановился и посмотрел вниз, после чего попытался продолжить движение на пит-байке.

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Блюменфельд оступился, потерял равновесие и рухнул вниз со склона.

На странице мотоциклиста в социальной сети «ВКонтакте» много материалов, посвященных мотоциклу. Он преодолевал опасные маршруты в горной местности и лесах и снимал свои поездки на видео.

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