Мотоциклист сядет в тюрьму на 2 года за смертельное ДТП во Владимирской области

Суд приговорил мотоциклиста к двум годам тюрьмы во Владимирской области. Он насмерть сбил подростка. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным следствия, водитель превысил скорость. Авария произошла из-за того, что он пытался объехать пешехода. В итоге мужчина не заметил подростка, который переходил дорогу следом, и сбил его. Пострадавший скончался в больнице.

Водителя приговорили к двум годам тюрьмы и лишению прав также не два года.