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    04 мая 2022, 19:59

    Мотоциклист сядет в тюрьму на 2 года за смертельное ДТП во Владимирской области

    Дарья Морозова

    Суд приговорил мотоциклиста к двум годам тюрьмы во Владимирской области. Он насмерть сбил подростка. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    По данным следствия, водитель превысил скорость. Авария произошла из-за того, что он пытался объехать пешехода. В итоге мужчина не заметил подростка, который переходил дорогу следом, и сбил его. Пострадавший скончался в больнице.

    Водителя приговорили к двум годам тюрьмы и лишению прав также не два года.