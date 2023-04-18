Происшествия 18 апреля 2023, 21:45 Мотоциклист сбил женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе в Озерах МВД России: в Озерах мотоциклист на пешеходном переходе сбил женщину с 5-летним ребенком

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Мотоциклист в подмосковном городе Озера сбил на пешеходном переходе пожилую женщину с пятилетним ребенком. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 16:29 на улице Ленина, сообщили в ведомстве.

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«По предварительной информации, водитель 1980 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, совершил наезд на несовершеннолетнего 2018 года рождения, а также на женщину 1958 года рождения, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе», — сообщила пресс-служба подмосковного МВД.

В результате наезда пешеходы доставлены в медучреждение. Ребенка после осмотра врача отпустили домой. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельство произошедшего.