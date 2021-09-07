Мотоциклист сбил ребенка на пешеходном переходе в Москве

На Комсомольском проспекте в Москве мотоциклист сбил 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Все случилось около дома № 30. Водитель мотоцикла «Сузуки» не успел затормозить перед ребенком. Девочка переезжала проезжую часть на самокате. Переход, по которому она двигалась, нерегулируемый.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб ноги». Теперь сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку этого случая.

На днях в Москве произошла крупная авария — грузовик на севере города сорвался с эстакады. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате он смог выжить, но получил перелом позвоночника и костей. Другие автомобили при падении «КамАЗа» не пострадали, движение по дороге на некоторое время было перекрыто.