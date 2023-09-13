Происшествия 13 сентября 2023, 19:04 Мотоциклист сбил пешехода на переходе на востоке Москвы Пешеход попал под мотоцикл на переходе на Большой Семеновской улице в Москве Прокуратура Москвы

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Мотоцикл сбил пешехода на Большой Садовой улице в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, за рулем транспортного средства был 28-летний мужчина. Он наехал на 24-летнего пешехода на нерегулируемом переходе. Из-за этого пострадавшего пришлось госпитализировать.

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Прокуратура Восточного административного округа начала выяснение всех обстоятельств аварии, а также взяло под контроль проверку по факту наезда на пешехода.

Ранее другое происшествие с мотоциклом произошло в Москве на Северо-Восточной хорде. Водитель мотоцикла влетел в автомобиль и попал при столкновении на встречную полосу. Его госпитализировали с травмами.