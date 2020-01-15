Мотоциклист сбил мать с ребенком и скрылся с места ДТП под Волгоградом

ДТП случилось в поселке Басакин Чернышевского района Волгоградской области. Водитель мотоцикла был сильно пьян. После того, как его транспортное средство врезалось в женщину, прогуливающуюся с коляской, он предпочел скрыться с места происшествия. Правда скрывался водитель недолго, так как его оперативно задержали полицейские, после того, как он вернулся домой.

Как выяснилось, мотоциклист не только был пьян, но и не имел прав на управление транспортным средством. Сотрудники полиции составили протокол по поводу вождения в нетрезвом состоянии, ДТП и побега с места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что касается женщины и малыша, то после ДТП их госпитализировали с ушибами и ссадинами.