04 июня 2020, 10:52
Мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе в Петербурге. Видео
Водитель мотоцикла Yamaha R1 сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Момент столкновения запечатлели камеры видеонаблюдения, сообщило информационное агентство «Невские новости».
Авария произошла на Ждановской улице 3 июня, около 22:30. В тот вечер девушка и еще один пешеход переходили дорогу. На кадрах видно, как девушку на высокой скорости сбил мотоцикл. За рулем был 35-летний мужчина.
Спутник пострадавшей увидел приближающийся байк и успел остановиться в конце пути. Девушка же, наоборот, решила перебежать дорогу.
В результате ДТП мотоциклиста и пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.