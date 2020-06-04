Мотоциклист сбил девушку на пешеходном переходе в Петербурге. Видео

Авария произошла на Ждановской улице 3 июня, около 22:30. В тот вечер девушка и еще один пешеход переходили дорогу. На кадрах видно, как девушку на высокой скорости сбил мотоцикл. За рулем был 35-летний мужчина.

Спутник пострадавшей увидел приближающийся байк и успел остановиться в конце пути. Девушка же, наоборот, решила перебежать дорогу.

В результате ДТП мотоциклиста и пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.