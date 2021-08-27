Мотоциклист разбился в Москве. Фото

Утром в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла. В результате водитель транспорта попал в больницу с травмами. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Авария произошла на улице Барышиха, дом № 18. По предварительным данным, водитель мотоцикла сейчас находится в больнице. В распоряжении «360» попали кадры с места происшествия. На них можно разглядеть полностью разбитый мотоцикл, от которого целым осталось только одно колесо.

Источник фото: телеканал «360»

На месте работают сотрудники ГИБДД. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Состояние пострадавшего уточняется.