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    27 августа 2021, 11:18

    Мотоциклист разбился в Москве. Фото

    Алла Морген, Анастасия Калинина

    Утром в Москве произошло ДТП с участием мотоцикла. В результате водитель транспорта попал в больницу с травмами. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Авария произошла на улице Барышиха, дом № 18. По предварительным данным, водитель мотоцикла сейчас находится в больнице. В распоряжении «360» попали кадры с места происшествия. На них можно разглядеть полностью разбитый мотоцикл, от которого целым осталось только одно колесо.

    Мотоциклист разбился в Москве. Фото | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    На месте работают сотрудники ГИБДД. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Состояние пострадавшего уточняется.