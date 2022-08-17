Мотоциклист потерял ногу в ДТП в Ростовской области

ДТП с участием мотоцикла произошло в Ростовской области. Водитель выжил, но ему ампутировали ногу. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Мужчина не справился с управлением и въехал в ограждение. Его забрали в больницу без сознания.

«Мужчина из-за аварии лишился части левой ноги. Пострадавшего госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь», — уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по региону.