Мотоциклист пострадал в ДТП в Петрозаводске

В Петрозаводске случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

Авария произошла на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской. По предварительным данным, 19-летний мотоциклист не рассчитал скорость и врезался в иномарку Renault Logan. Байкер получил травмы и был доставлен в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи его отправили домой долечиваться амбулаторно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.