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    03 сентября 2021, 14:10

    Мотоциклист пострадал в ДТП в Петрозаводске

    Редакция сайта 360

    В Петрозаводске случилось ДТП, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

    Авария произошла на перекрестке улиц Гоголя и Красноармейской. По предварительным данным, 19-летний мотоциклист не рассчитал скорость и врезался в иномарку Renault Logan. Байкер получил травмы и был доставлен в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи его отправили домой долечиваться амбулаторно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.