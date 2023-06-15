15 июня 2023, 15:50
Мотоциклист пострадал в ДТП с участием внедорожника в Ставрополе
Столкновение мотоцикла и внедорожника произошло на юго-западе Ставрополя. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД Ставропольского края.
По предварительным данным, водитель за рулем мотоцикла не уступил дорогу машине УАЗ. Байкера с различными травмами и порезами доставили в больницу.
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Отмечается, что ранее мужчину лишили прав за нетрезвое вождение, теперь ему грозит крупный штраф и до двух лет лишения свободы.
ДТП
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