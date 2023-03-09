Происшествия 09 марта 2023, 16:47 Мотоциклист пострадал в ДТП с участием легковушки в Анапе

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Столкновение легкового автомобиля с мотоцикла произошло в Анапе в Краснодарском крае. В результате аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля продолжил движение на запрещающий свет светофора, после чего врезался в мотоцикл.

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Несмотря на полную экипировку мотоциклист получил переломы обеих голеней. Пострадавшего доставили в больницу.

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