09 марта 2023, 16:47
Мотоциклист пострадал в ДТП с участием легковушки в Анапе
Столкновение легкового автомобиля с мотоцикла произошло в Анапе в Краснодарском крае. В результате аварии пострадал один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу отдела МВД России по городу.
По предварительным данным, водитель за рулем отечественного автомобиля продолжил движение на запрещающий свет светофора, после чего врезался в мотоцикл.
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Несмотря на полную экипировку мотоциклист получил переломы обеих голеней. Пострадавшего доставили в больницу.
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ДТП
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