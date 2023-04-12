Происшествия 12 апреля 2023, 22:58 Мотоциклист пострадал в аварии в Ростовской области

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В Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки Nissan Almera и мотоцикла Yamaha, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Транспортные средства столкнулись в минувший понедельник в селе Покровское. На улице Прохладной 75-летний водитель легковушки врезался в мотоцикл, которым управлял 16-летний юноша.

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В результате молодой человек получил травмы. Его доставили в медучреждение.