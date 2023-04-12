12 апреля 2023, 22:58
Мотоциклист пострадал в аварии в Ростовской области
В Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки Nissan Almera и мотоцикла Yamaha, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
Транспортные средства столкнулись в минувший понедельник в селе Покровское. На улице Прохладной 75-летний водитель легковушки врезался в мотоцикл, которым управлял 16-летний юноша.
Реклама
В результате молодой человек получил травмы. Его доставили в медучреждение.
Мотоциклы
ДТП
Реклама
Реклама