Петербургский мотоциклист решил проехать по мосту, который в тот момент разводили. Он упал с конструкции и погиб.

Момент аварии попал на видео. На кадрах мужчина едет по направлению к мосту, не реагирует на сотрудников дорожной службы и падает с конструкции вместе с мотоциклом. Водитель погиб, его тело уже нашли.

Авария произошла на Сампсониевском мосту над Большой Невкой. Погибший — 29-летний мужчина, который находился за рулем мотоцикла Kawasaki.

Издание «Фонтанка» уточняет, что обычно Сампсониевский мост не разводят. Он не входит в постоянный график разводных конструкций Санкт-Петербурга. Эту процедуру могут совершать лишь в особых случаях по отдельной заявке.

В августе мотоциклист упал с эстакады в Москве, сообщает издание «Дни.ру». Он наехал на бетонное ограждение и упал вниз. Водителя госпитализировали с тяжелыми травмами и переломами.

Ранее стало известно, что в столице запретили ездить на мотоциклах в районе Патриарших прудов по ночам. Местные жители устали от громкого рева моторов, поэтому теперь водителям мотоциклов с 22:00 до 07:00 там появляться запретили.