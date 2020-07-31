Мотоциклист попал в смертельное ДТП на Южно-Уральской железной дороге

Водитель мотоцикла попал в смертельное ДТП на Южно-Уральской железной дороге.

По информации правоохранительных органов, в четверг, 30 июля, в 15:46 на станции Миасс мотоциклист выехал на пути вне установленного переезда. В этот момент по участку двигался поезд «Пенза — Нижневартовск». Машинист локомотива попытался экстренно затормозить, однако расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.

По данным полиции, водитель мотоцикла погиб. Пассажиры и персонал поезда за медицинской помощью не обращались, пишет сайт Пенза-Пресс.