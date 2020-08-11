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    11 августа 2020, 21:21

    Мотоциклист попал в две аварии за час на дорогах Магнитогорска

    Полина Петрова

    Мотоциклист попал сразу в две аварии за час на дорогах Магнитогорска, сообщили в сообществе социальной сети «ВКонтакте» «Черное&Белое Магнитогорск».

    По словам очевидцев, сначала мужчину на мотоцикле сбил автомобиль. Скорая помощь, которая приехала на место происшествия, забрала водителя для госпитализации. По пути карету скорой не пропустили и в результате столкновения с другой машиной она перевернулась, пишет «ФедералПресс».

    По информации пользователей Сети, мужчина жив.

    «В рубашке родился», — пишут жители города.

    Официальной информации о состоянии пострадавшего в настоящий момент нет.

    Новости SMI.FM