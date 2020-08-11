Мотоциклист попал в две аварии за час на дорогах Магнитогорска

По словам очевидцев, сначала мужчину на мотоцикле сбил автомобиль. Скорая помощь, которая приехала на место происшествия, забрала водителя для госпитализации. По пути карету скорой не пропустили и в результате столкновения с другой машиной она перевернулась, пишет «ФедералПресс».

По информации пользователей Сети, мужчина жив.

«В рубашке родился», — пишут жители города.

Официальной информации о состоянии пострадавшего в настоящий момент нет.