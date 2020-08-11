11 августа 2020, 21:21
Мотоциклист попал в две аварии за час на дорогах Магнитогорска
Мотоциклист попал сразу в две аварии за час на дорогах Магнитогорска, сообщили в сообществе социальной сети «ВКонтакте» «Черное&Белое Магнитогорск».
По словам очевидцев, сначала мужчину на мотоцикле сбил автомобиль. Скорая помощь, которая приехала на место происшествия, забрала водителя для госпитализации. По пути карету скорой не пропустили и в результате столкновения с другой машиной она перевернулась, пишет «ФедералПресс».
По информации пользователей Сети, мужчина жив.
«В рубашке родился», — пишут жители города.
Официальной информации о состоянии пострадавшего в настоящий момент нет.