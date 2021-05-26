Мотоциклист попал в ДТП и бросил пассажира с травмой умирать

Житель Пензенской области ехал с пассажиром на мотоцикле и попал в аварию. Он оставил умирающего пассажира и уехал. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу Бессоновского районного суда.

Уточняется, что водитель был без прав, а у мотоцикла была повреждена шина. В результате он перевернулся. Водитель сбежал с места аварии. Пострадавший пассажир в результате скончался. Водителя приговорили к шести годам тюрьмы.