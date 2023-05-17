Происшествия 17 мая 2023, 22:21 Мотоциклист попал в аварию на трассе «Сурск — Затон» в Пензенской области

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Авария произошла в Городищенском районе Пензенской области. На четвертом километре трассы «Сурск — Затон» разбился мотоциклист. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Пензенской области.

Как удалось установить, 39-летний водитель мотоцикла не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось. Мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.