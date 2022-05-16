Мотоциклист попал под машину после столкновения с легковушкой в Москве Машина и мотоцикл столкнулись на МКАД, девушка-мотоциклист оказалась под машиной

Алла Морген, Полина Созыкина На 53 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, пострадала девушка — водитель мотоцикла, сообщил «360» источник в экстренных службах. Столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл Honda. Водитель двухколесного транспортного средства оказалась под машиной. Сотрудники скорой помощи провели сердечно-легочную реанимацию. Из-за аварии перекрыли три ряда движения, сообщили в экстренных службах. Подробности происшествия уточняются. Поделиться статьей









