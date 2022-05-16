16 мая 2022, 23:04
Мотоциклист попал под машину после столкновения с легковушкой в Москве
Машина и мотоцикл столкнулись на МКАД, девушка-мотоциклист оказалась под машиной
На 53 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, пострадала девушка — водитель мотоцикла, сообщил «360» источник в экстренных службах.
Столкнулись автомобиль Kia и мотоцикл Honda. Водитель двухколесного транспортного средства оказалась под машиной. Сотрудники скорой помощи провели сердечно-легочную реанимацию.
Из-за аварии перекрыли три ряда движения, сообщили в экстренных службах. Подробности происшествия уточняются.