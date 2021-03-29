Мотоциклист получил травмы в аварии с кроссовером в Белгороде

В воскресенье, 28 марта, в Белгороде столкнулись мотоцикл и кроссовер. Водитель двухколесного транспорта пострадал.

Как сообщает bel.ru, на улице Каштановой, 39 не поделили дорогу мотоцикл Yamaha и кроссовер Mazda CX-5. Получил травмы 38-летний мотоциклист.

Также в областном центре Toyota Cresta под управлением 30-летнего водителям на улице Железнякова на высокой скорости врезалась в опору ЛЭП. Травмы были зафиксированы у 26-летней пассажирки