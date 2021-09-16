Мотоциклист, погибший в Ижевске, не имел водительских прав

Вечером 15 сентября на улице Удмуртской в городе Ижевске случилось ДТП с участием мотоцикла и легковушки. Сотрудники полиции выяснили, что у 22-летнего мотоциклиста не было водительских прав. Об этом сообщил сайт Izhlife.

Также установлено, что мотоцикл погибшего не был зарегистрирован. Аварию спровоцировал 23-летний водитель автомобиля марки Kia Rio. При выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу мотоциклу, который двигался по главной.

От сильного удара мотоциклиста отбросило на встречную машину Mitsubishi, за рулем которого находился 41-летний мужчина. Молодой человек скончался на месте.