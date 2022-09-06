Мотоциклист погиб в ДТП в Екатеринбурге | 360°

Все новости

Мир

06 сентября 2022, 22:03

Новым главой МИД Британии стал министр образования Джеймс Клеверли

Подмосковье

06 сентября 2022, 22:01

Химки получили 27 новых автобусов

Реклама

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:29

Начальная школа на 400 мест появится в поселке Глебовский

Здоровье

06 сентября 2022, 21:25

Грипп, ковид и ангины — главные угрозы осени. Меры профилактики для них одинаковые

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

Происшествия

06 сентября 2022, 21:24

Власти Запорожья опровергли слухи о гибели коменданта Бердянска при теракте

Знаменитости

06 сентября 2022, 21:04

Oxxxymiron вернулся в Россию

Подмосковье

06 сентября 2022, 21:01

Арбузный кросс прошел в Одинцове

Мир

06 сентября 2022, 20:46

Лиз Трасс выступила с первой речью в должности премьера Британии

Происшествия

06 сентября 2022, 18:35

Мотоциклист погиб в ДТП в Екатеринбурге

Читать 360tv в

Водитель легковой машины насмерть сбил мотоциклиста в Екатеринбурге. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по городу.

По данным ведомства, мужчина за рулем легковушки поворачивал и не заметил мотоцикл, который ехал по встречной полосе. От удара водитель последнего скончался. Установлено, что в момент аварии он был в шлеме.

Реклама

Сотрудники ГТБДД напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Реклама

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама