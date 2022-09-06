Мотоциклист погиб в ДТП в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 18:35 Поделиться Telegram

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Viber Мотоциклист погиб в ДТП в Екатеринбурге

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Водитель легковой машины насмерть сбил мотоциклиста в Екатеринбурге. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по городу.

По данным ведомства, мужчина за рулем легковушки поворачивал и не заметил мотоцикл, который ехал по встречной полосе. От удара водитель последнего скончался. Установлено, что в момент аварии он был в шлеме.

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Сотрудники ГТБДД напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

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