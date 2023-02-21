Происшествия 21 февраля 2023, 14:26 Мотоциклист погиб в ДТП с участием грузовика в Ростовской области

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Столкновение мотоцикла и грузового автомобиля произошло в хуторе Чапаев Ростовской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел информации УГИБДД по региону.

По предварительным данным, мотоциклист не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в КамАЗ. Пассажир мотоцикла погиб на месте аварии, водителя госпитализировали.

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Отмечается, что от удара мотоцикл превратился в груду запчастей.

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