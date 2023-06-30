Происшествия 30 июня 2023, 12:36 Мотоциклист погиб в ДТП с участием грузовика в Новосибирске

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Столкновение мотоцикла и грузового автомобиля произошло на улице Станционной в Новосибирске. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем грузовой фуры начал разворачиваться. В этот момент мотоцикл Honda, который ехал по встречной полосе, врезался в большегруз, от полученных травм байкер погиб на месте.

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Отмечается, что из-за аварии в сторону аэропорта Толмачево образовалась пробка.