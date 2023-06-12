12 июня 2023, 20:16
Мотоциклист погиб в день рождения дочки в ДТП на востоке Москвы
Прокуратура: в аварии погиб водитель мотоцикла BMW на улице 4-я Гражданская в Москве
Столичные сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после столкновения автомобиля и мотоцикла, в результате которого скончался мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
На улице 4-я Гражданская в столице столкнулись мотоцикл BMW и машина марки Kia. Предположительно, женщина, находясь за рулем иномарки, поворачивая налево, не уступила дорогу мотоциклу.
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От полученных травм 53-летний байкер скончался до приезда скорой. По информации собственного источника «360», на место ЧП приехала супруга мотоциклиста. Осведомитель также рассказал, что смертельная авария случилась прямо в день рождения дочери мужчины.
Сейчас все причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские.
«Прокуратура Восточного административного округа поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту дорожной аварии, в результате которой погиб человек», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее мотоциклист попал в ДТП с такси на пересечении улиц Череповецкой и Псковской.
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