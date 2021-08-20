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    20 августа 2021, 21:25

    Мотоциклист погиб в аварии в центре Москвы

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Два внедорожника и мотоцикл Yamaha столкнулись в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, байкер скончался на месте в результате аварии.

    Столкновение произошло на Валовой улице в столичном районе Замоскворечье. Около остановки общественного транспорта столкнулись внедорожники Chevrolet Niva, Range Rover и мотоцикл Yamaha. От полученных повреждений байкер скончался на месте.

    К месту аварии прибыли сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.