Мотоциклист погиб в аварии в центре Москвы

Два внедорожника и мотоцикл Yamaha столкнулись в центре Москвы. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, байкер скончался на месте в результате аварии.

Столкновение произошло на Валовой улице в столичном районе Замоскворечье. Около остановки общественного транспорта столкнулись внедорожники Chevrolet Niva, Range Rover и мотоцикл Yamaha. От полученных повреждений байкер скончался на месте.

К месту аварии прибыли сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.