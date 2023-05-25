Происшествия 25 мая 2023, 18:52 Мотоциклист погиб в аварии в Ростовской области

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Столкновение мотоцикла и легкового автомобиля произошло на трассе в Ростовской области в районе населенного пункта Пешково. В аварии погиб один человек, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

По предварительным данным, женщина за рулем отечественного автомобиля при повороте не убедилась в безопасности маневра. Мотоцикл врезался в легковушку, от удара он разлетелся на части.

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Отмечается, что от полученных травм байкер скончался на месте аварии.