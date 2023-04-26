26 апреля 2023, 12:06
Мотоциклист погиб в аварии с участием автобуса в Свердловской области
Столкновение рейсового пассажирского автобуса и мотоцикла произошло на трассе в Богдановичском районе Свердловской области. В аварии погиб мотоциклист, сообщил сайт «Политика сегодня».
По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу мототранспорту и спровоцировал столкновение. После удара мотоцикл загорелся, его водитель скончался на месте ДТП.
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Отмечается, что шофера автобуса с травмами доставили в больницу, пассажиры общественного транспорта не пострадали.
ДТП
Свердловская область
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