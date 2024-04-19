Происшествия 19 апреля 2024, 14:09 Мотоциклист погиб в аварии с грузовиком в Ставропольском крае

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ДТП, в котором погиб 42-летний водитель мотоцикла, произошло накануне на автодороге Ставрополь — Аэропорт в Ставропольском крае. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на краевое УГИБДД.

Мужчина, превысив скорость, протаранил грузовик с цистерной, который ехал впереди него. От сильного удара мотоцикл загорелся. Байкер скончался на месте происшествия, получив травмы, несовместимые с жизнью.

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В УГИБДД рассказали, что погибший 14 раз попадался на нарушениях ПДД. По факту случившегося проводится проверка.