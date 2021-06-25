Мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от полиции в Челябинске

Челябинский мотоциклист попытался сбежать от машины ГИБДД после требования остановиться. Он петлял на дороге, врезался во встречный автомобиль и погиб. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Челябинску.

«Водитель неоднократно по громкой связи предупреждался о том, что он совершает противоправное деяние, требование об остановке игнорировал. Продолжая движение, мотоциклист, совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, совершил столкновение со встречным автомобилем», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы.

В полиции уточнили, что мужчина 1994 года рождения получил тяжелые травмы и погиб на месте. Сотрудники ГИБДД выяснили, что ранее его лишили прав управления мотоциклом.

Дорожные полицейские начали проверку, им предстоит изучить все обстоятельства этого ДТП. На прошлой неделе американский каскадер Алекс Харвилл погиб, пытаясь установить мировой рекорд на самый длинный прыжок с трамплина на мотоцикле. Он разбился насмерть во время тренировки.