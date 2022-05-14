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    14 мая 2022, 22:16

    Мотоциклист погиб при столкновении с такси на северо-востоке Москвы

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Столкновение мотоциклиста и автомобиля такси произошло на Кольской улице в московском районе Свиблово. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

    Собеседник издания уточнил, что в результате аварии мотоциклист скончался на месте. По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу байкеру, что привело к столкновению.

    В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

    Мотоциклист погиб при столкновении с такси на северо-востоке Москвы | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android

    На снимке с места события видно, что мотоцикл от столкновения практически полностью развалился. У машины пострадал правый бок.

    В обстоятельствах аварии разбираются прибывшие на место сотрудники полиции.