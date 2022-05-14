Мотоциклист погиб при столкновении с такси на северо-востоке Москвы

Столкновение мотоциклиста и автомобиля такси произошло на Кольской улице в московском районе Свиблово. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Собеседник издания уточнил, что в результате аварии мотоциклист скончался на месте. По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу байкеру, что привело к столкновению.

В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android

На снимке с места события видно, что мотоцикл от столкновения практически полностью развалился. У машины пострадал правый бок.

В обстоятельствах аварии разбираются прибывшие на место сотрудники полиции.