14 мая 2022, 22:16
Мотоциклист погиб при столкновении с такси на северо-востоке Москвы
Столкновение мотоциклиста и автомобиля такси произошло на Кольской улице в московском районе Свиблово. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
Собеседник издания уточнил, что в результате аварии мотоциклист скончался на месте. По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу байкеру, что привело к столкновению.
В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.
Источник фото: телеканал «360»
Фото прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android
На снимке с места события видно, что мотоцикл от столкновения практически полностью развалился. У машины пострадал правый бок.
В обстоятельствах аварии разбираются прибывшие на место сотрудники полиции.