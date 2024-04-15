15 апреля 2024, 11:54
Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым поездом на ж/д станции в Приморье
Грузовой состав протаранил мотоцикл на станции Совхозная в Приморском крае. Не обошлось без жертв, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Восточного МСУТ СК РФ.
Согласно данным ведомства, байкер выехал на ж/д переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался экстренно затормозить, однако столкновения избежать не удалось.
Реклама
Водитель мотоцикла скончался на месте. Организована проверка.
Мотоциклы
Приморье
СК РФ
Реклама
Реклама