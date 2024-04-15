Происшествия 15 апреля 2024, 11:54 Мотоциклист погиб при столкновении с грузовым поездом на ж/д станции в Приморье

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Грузовой состав протаранил мотоцикл на станции Совхозная в Приморском крае. Не обошлось без жертв, сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Восточного МСУТ СК РФ.

Согласно данным ведомства, байкер выехал на ж/д переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Машинист пытался экстренно затормозить, однако столкновения избежать не удалось.

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Водитель мотоцикла скончался на месте. Организована проверка.