08 октября 2020, 19:06
Мотоциклист погиб после столкновения с Ford в Краснодаре
В Краснодаре зафиксировано ДТП с участием иномарки Ford и мотоцикла Yamaha, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По данным издания, авария произошла накануне вечером в центре города. Водитель легковушки не уступил дорогу и врезался в байкера. После столкновения повреждения также получили припаркованные иномарки Kia и BMW. 40-летний мотоциклист скончался на месте. Виновник ЧП задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.