Мотоциклист погиб после столкновения с Ford в Краснодаре

По данным издания, авария произошла накануне вечером в центре города. Водитель легковушки не уступил дорогу и врезался в байкера. После столкновения повреждения также получили припаркованные иномарки Kia и BMW. 40-летний мотоциклист скончался на месте. Виновник ЧП задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.