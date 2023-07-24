24 июля 2023, 12:41
Мотоциклист погиб после аварии на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве
Госавтоинспекция: мотоциклист погиб в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в центре Москвы
ДТП с участием мотоцикла произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. Водитель погиб на месте. Движение в сторону ТТК затруднено, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
По информации ведомства, водитель автомобиля такси Hyundai при перестроении столкнулся с мотоциклом Honda. Водителя второго транспортного средства отбросило на опору дорожного знака. От полученных травм 28-летний мотоциклист скончался на месте.
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Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы установят все обстоятельства ДТП.
Ранее двух байкеров госпитализировали после столкновения с такси на северо-западе Москвы. В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что таксист, поворачивая налево, не уступил дорогу движущимся мотоциклистам. В результате дорожной аварии мужчины, находившиеся за рулем двухколесного транспорта, получили травмы. Их госпитализировали в больницу.
Москва 2023
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