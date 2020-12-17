Мотоциклист подал в суд на полицию из-за причинения вреда здоровью

Истец рассказал в своем заявлении, что летом этого года ехал на своем мотоцикле по одной из улиц Мурома и обратил внимание на спецсигнал служебной машины ОМВД. По его словам, полицейские пересекли сплошную линию и выехали на встречную полосу.

Автомобиль правоохранителей резко затормозил, перекрыв всю полосу движения. В результате произошло лобовое столкновение. Мужчина не успел вовремя затормозить и врезался в служебную машину. Мотоциклист получил телесные повреждения, повлекшие средний вред здоровью. Кроме этого, повреждения получило и его транспортное средство.

Силовики объяснили, что у них была ориентировка на задержание другого водителя, который подозревался в управлении мотоциклом в состоянии опьянения. Истца остановили по ошибке.