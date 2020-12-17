17 декабря 2020, 18:40
Мотоциклист подал в суд на полицию из-за причинения вреда здоровью
Мотоциклист из Мурома подал в городской суд иск против местного управления МВД о компенсации материального и морального вреда, пишет «Царьград».
Истец рассказал в своем заявлении, что летом этого года ехал на своем мотоцикле по одной из улиц Мурома и обратил внимание на спецсигнал служебной машины ОМВД. По его словам, полицейские пересекли сплошную линию и выехали на встречную полосу.
Автомобиль правоохранителей резко затормозил, перекрыв всю полосу движения. В результате произошло лобовое столкновение. Мужчина не успел вовремя затормозить и врезался в служебную машину. Мотоциклист получил телесные повреждения, повлекшие средний вред здоровью. Кроме этого, повреждения получило и его транспортное средство.
Силовики объяснили, что у них была ориентировка на задержание другого водителя, который подозревался в управлении мотоциклом в состоянии опьянения. Истца остановили по ошибке.