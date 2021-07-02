Мотоциклист из Кургана попал под колеса грузовика

Накануне в Кургане на улице Омская мотоциклист попал под колеса ЗИЛа. Об этом рассказали в отделении пропаганды городской ГИБДД, сообщил Ura.ru.

Грузовая машина ехала по улице Омская в сторону улицы Глинской. Водитель поворачивал направо с левой обочины для съезда на прилегающую территорию. В это время в попутном направлении двигался 32-летний мотоциклист, который совершал обгон.

В результате происшествия водитель двухколесного транспорта скончался на месте от полученных ранений до приезда скорой помощи.