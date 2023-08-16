Происшествия 16 августа 2023, 13:09 Мотоциклист и пассажир чуть не попали под колеса на МКАД после ДТП Мотоциклист вместе с пассажиром вылетели под колеса автомобилей из-за столкновения на МКАД

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Мотоциклист и пассажир вылетели под колеса машин из-за столкновения на МКАД. Камера видеонаблюдения сразу вызвала оперативные службы на место ДТП. Об этом в Telegram-канале рассказал столичный дептранс.

Как пояснили в ведомстве, авария произошла 6 августа. На МКАД мотоцикл столкнулся с перестраивающимся автомобилем. Водитель байка потерял управление и вместе с пассажиром упал на проезжую часть. По счастливой случайности под машины они не попали, а мотоцикл без седоков уехал вперед по шоссе.

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Умная камера мгновенно зафиксировала падение и автоматически отправила данные о месте происшествия в скорую и ДПС, службы прибыли на место в течение десяти минут, пассажира мотоцикла отправили в больницу.

«При поездках на мотоцикле, мопеде или любом СИМ надевайте полную экипировку. Водители авто, будьте внимательнее при перестроениях и смотрите в зеркала», — напомнили в дептрансе.

Ранее в районе Сокольников, на улице Стромынка, столкнулись четыре автомобиля — КамАЗ, такси Kia Rio, Chevrolet Cruze и Volkswagen Polo. Источник сообщил о трех пострадавших.