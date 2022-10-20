Мотоциклист без прав разбился в Тюменской области | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 16:01 Мотоциклист без прав разбился в Тюменской области

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ДТП с участием мотоцикла произошло в Тюменской области. Его водитель ездил без прав. Он погиб, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

«Ночью 19 октября на 23 километре автодороги Ялуторовск — Ярково мотоцикл „Урал“ выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA Largus», — рассказали в ведомстве.

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Мотоциклист погиб, а его пассажир попал в больницу. Уточняется, что у первого не было водительский прав, также ранее он задерживался за езду в пьяном виде.

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