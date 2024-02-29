Происшествия 29 февраля 2024, 14:50 Мотоциклист без прав погиб после столкновения с легковушкой в Ставропольском крае

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла в Кисловодске Ставропольского края. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на региональную ГИБДД.

Согласно данным ведомства, на пересечении улиц Тельмана и Розы Люксембург 33-летний мотоциклист столкнулся с легковушкой Hyundai Solaris. После удара двухколесное транспортное средство превратилось в груду металла.

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Байкера доставили в больницу с многочисленными травмами, однако медикам не удалось спасти его жизнь. Известно, что погибший не имел водительского удостоверения.