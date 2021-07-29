Мотоцикл загорелся в Екатеринбурге во время уличной гонки

В Екатеринбурге произошла жуткая авария. В центре города байкер и водитель легковушки устроили гонку. Мотоцикл в результате загорелся. Момент аварии попал на видео с камер наблюдения.

ДТП произошло на улице Татищева. На кадрах можно заметить, как мотоцикл движется на высокой скорости и оставляет легковую машину позади. Но байкер не справился с управлением, и его мотоцикл завалился на бок. Байк загорелся, а водителя отбросило на несколько метров.

Охваченный пламенем мотоцикл протащило по дороге до перекрестка с улицей Токарей.

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили E1.ru, что в аварии обошлось без пострадавших. Водители оформили ДТП по европротоколу.

В Санкт-Петербурге ранее водитель кабриолета Ford Mustang избил человека за рулем Mazda, разбив ему стекло. Перед этим водитель Mustang не давал ему проехать.

Месяц назад в Петербурге водитель мотоцикла попытался проскочить на предупредительный сигнал светофора, но наехал на препятствие и упал. Байкера и его транспорт протащило по встречной полосе несколько десятков метров.