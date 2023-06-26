26 июня 2023, 15:55
Мотоцикл загорелся после аварии в Нижнем Новгороде
Накануне в Нижнем Новгороде столкнулись легковушка и мотоцикл. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
Водитель легковушки не предоставил мотоциклисту преимущество в движении. Из-за этого транспортные средства столкнулись. В результате мотоцикл перевернулся, водитель упал на дорогу и получил сильную травму головы. Его доставили в медицинское учреждение. После аварии байк загорелся. На место происшествия прибыли скорая помощь, пожарные и госавтоинспекторы.
ДТП
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