Мотоцикл врезался во внедорожник на Ставрополье | 360°

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Мотоцикл врезался во внедорожник на Ставрополье

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Серьезное ДТП произошло на трассе «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Там водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался во внедорожник Mitsubishi Pajero, который находился на обочине.

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В результате водитель мотоцикла травмировался. Его доставили в медицинское учреждение. При этом мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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