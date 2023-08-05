Происшествия 05 августа 2023, 01:58 Мотоцикл врезался в отбойник на западе Москвы Дептранс: мотоциклист врезался в отбойник на Крылатской улице в Москве

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Водитель мотоцикла влетел на огромной скорости в разделительный отбойник на западе Москвы. ДТП произошло на Крылатской улице, сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

«Водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником», — отметили в сообщении.

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На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. О пострадавших или погибших информации не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данным дептранса Москвы, дорожное движение в районе аварии затруднено.

Ранее районе развязки МКАД с Можайским шоссе столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В результате ДТП пострадал один человек.

Водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. Дорожное происшествие произошло 2 августа на внутренней стороне 92-го километра МКАД.