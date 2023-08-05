05 августа 2023, 01:58
Мотоцикл врезался в отбойник на западе Москвы
Дептранс: мотоциклист врезался в отбойник на Крылатской улице в Москве
Водитель мотоцикла влетел на огромной скорости в разделительный отбойник на западе Москвы. ДТП произошло на Крылатской улице, сообщила пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.
«Водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с разделительным отбойником», — отметили в сообщении.
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На данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. О пострадавших или погибших информации не поступало. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
По данным дептранса Москвы, дорожное движение в районе аварии затруднено.
Ранее районе развязки МКАД с Можайским шоссе столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В результате ДТП пострадал один человек.
Водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. Дорожное происшествие произошло 2 августа на внутренней стороне 92-го километра МКАД.
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