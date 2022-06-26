Мотоцикл влетел в толпу зрителей на соревнованиях в Свердловской области

Мотоциклист влетел в топлу людей во время соревнований в Ирбите. В результате пострадали шесть человек, одного из которых доставили в больницу.

Один из зрителей заснял момент аварии на видео и поделился роликом в соцсетях. На кадрах видно, как один из мотоциклов с коляской съезжает с трассы и врезается в толпу. Рядом стоят бригады скорой помощи, которые сразу же бегут на помощь пострадавшим.

Как написал RT, всего пострадали шесть человек. По данным Минздрава Свердловской области, одного человека доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации.

Транспортное средство съехало с трассы на чемпионате России по мотокроссу с колясками. Соревнования проходили возле деревни Мельниково в Ирбите с 24 по 26 июня. Все обстоятельства случившегося продолжают выяснять.