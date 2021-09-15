Мотоцикл столкнулся с «Газелью» на Садовом кольце и загорелся. Видео
На Садовом кольце в Москве загорелся мотоцикл. Транспортное средство вспыхнуло после столкновения с «Газелью». Мотоциклист и его пассажирка пострадали.
ДТП произошло на Смоленской площади в районе пересечения с улицей Арбат, сообщила в Telegram столичная Госавтоинспекция.
«Примерно в 21:20 <…> мотоциклист, совершая перестроение, произвел столкновение с автомобилем „Газель“», — рассказали в ведомстве.
Бензобак мотоцикла из-за удара разорвало, и транспортное средство загорелось. Пострадали мотоциклист 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения. Парня и девушку, по предварительным данным, с термическими ожогами и ссадинами госпитализировали.
В Госавтоинспекции предупредили, что движение на участке ограничили по двум правым полосам внутренней стороны Садового кольца. Сотрудники ведомства обеспечивают безопасность движения на месте аварии.
Горящий мотоцикл уже потушили, уточнил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».