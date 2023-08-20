Происшествия 20 августа 2023, 16:21 Мотоцикл снес забор на юго-востоке Москвы, есть пострадавшие Мотоциклист и пассажир пострадали при столкновении с забором на юго-востоке Москвы Прокуратура Москвы

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Мотоциклист не справился с управлением и врезался в ограждение на Шоссейной улице в Москве. О подробностях аварии рассказали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Водитель вылетел с проезжей части и врезался на мотоцикле в металлический забор, выбив его часть. Мужчину госпитализировали, как и пассажир мотоцикла.

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«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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