20 августа 2023, 16:21
Мотоцикл снес забор на юго-востоке Москвы, есть пострадавшие
Мотоциклист и пассажир пострадали при столкновении с забором на юго-востоке Москвы
Мотоциклист не справился с управлением и врезался в ограждение на Шоссейной улице в Москве. О подробностях аварии рассказали в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Водитель вылетел с проезжей части и врезался на мотоцикле в металлический забор, выбив его часть. Мужчину госпитализировали, как и пассажир мотоцикла.
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«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Балашихе во дворе жилого дома водитель мусоровоза сбил насмерть 86-летнюю пенсионерку.
Мотоциклы
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Москва 2023
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