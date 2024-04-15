Происшествия 15 апреля 2024, 15:12 Мотоцикл насмерть сбил женщину в Ижевске

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Женщина попала под колеса мотоцикла на улице Удмуртской в Ижевске вечером 14 апреля. От полученных травм она скончалась, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по республике.

По предварительным данным, водитель мотоцикла Yamaha не заметил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, и сбил ее.

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Отмечается, что в ДТП также пострадали мотоциклист и его пассажир, их доставили в больницу.