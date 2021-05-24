Мотоцикл и легковушка столкнулись в Нижегородской области. Один человек погиб

В субботу, 22 мая, в Лысковском районе Нижегородской области произошло ДТП, унесшее жизнь одного человека. Авария случилась на 506-м километре трассы М-7.

Как сообщило издание newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области, женщина за рулем легкового автомобиля Datsun выезжала со второстепенной дороги, когда по главной дороге двигался мотоцикл. Очевидцы происшествия пишут в социальных сетях, что легковушка не уступила дорогу, в результате чего и произошло столкновение. Женщина-водитель Datsun погибла, мотоциклиста госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Спасательную операцию проводили пять сотрудников МЧС и одна единица спецтехники.