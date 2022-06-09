Мотоцикл и легковушка столкнулись в Москве

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись на юге Москвы. В результате происшествия две полосы в сторону центра заняты, однако движение не затруднено, сообщили в Дептрансе Москвы.

ДТП произошло на Севастопольском проспекте в районе дома № 59. На опубликованных Telegram-каналом «Дептранс. Оперативно» кадрах видно, как два мотоциклиста на большой скорости едут по дороге. Один из них врезался в машину, которая двигалась вперед. От удара мотоциклиста отнесло на несколько метров.

«На месте работают оперативные службы города», — указано в сообщении. Также отмечается, что две полосы дороги в сторону центра заняты. При этом движение автомобилей не затруднено.

Никакой информации о попавшем в ДТП мотоциклисте нет.