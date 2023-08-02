02 августа 2023, 13:23
Мотоцикл и иномарка не поделили дорогу на 66-м километре МКАД
Дептранс: мотоцикл и иномарка столкнулись на внутренней стороне 66-го километра МКАД
На внутренне стороне 66-го километра МКАД, в районе улицы Маршала Катукова, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Данных о пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, на место аварии прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Движение в сторону Волоколамского шоссе уже восстановили. Проезд свободен для машин.
Ранее человек пострадал после столкновения двух автомобилей и мотоцикла на участке МКАД рядом с Можайским шоссе. На место прибыли сотрудники скорой помощи.
ДТП
Москва 2023
Дептранс Москвы
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